Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (7)

ALEVLERGECEYİ AYDINLATTI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını devam ediyor. Yangının boyutu hava kararınca ortaya çıkarken alevler, geceyi aydınlattı.

20 Temmuz günü akşam saat 17.00 sıralarında çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel yangını söndürmek için seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Aradan geçen yaklaşık 28 saatin sonunda bazı bölgelerde yeniden yangın başladı.

Öte yandan yangın rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. Bilecik'te tedbir amaçlı 4 köy boşaltıldı. D-650 Karayolu Osmaneli bölgesi trafiğe kapatıldı. Ulaşım eski yoldan sağlanıyor. Yangın söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde sürüyor.