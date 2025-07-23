Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (3)
D-650KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDISakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
D-650KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.