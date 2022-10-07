Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da sempozyum açılışında konuştu:

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SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'deki her üniversitede bir cami olmasını istediklerini söyledi.

Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Değişen Dünyada Cami ve Fonksiyonları 11. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

İnsanlığın varoluşundan bugüne kadar gelmiş bütün inançlarda mabet olgusunun varlığına işaret eden Erbaş, caminin gittikçe camiayı oluşturduğunu, camianın Arapça karşılığının üniversite olduğunu söyledi.

Camisiz camia olmayacağını vurgulayan Erbaş, "Bugün 208 camia var Türkiye'de, istiyoruz ki her üniversitede bir cami olsun. O camilerde öğrencilerimiz rahat bir şekilde ibadetlerini yapsınlar. Sadece ibadetle yetinmesinler, buradaki camimize gelen gençler gibi kitap okusunlar, ders alsınlar. Kur'an-ı Kerim öğrenememiş kardeşlerimiz gelip öğreniyorlar. Temel dini bilgiler, İslami konuda kendilerini yetiştiriyorlar. Türkiye'deki bütün üniversite camilerinde bunların olmasına özen gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Erbaş, Türkiye'de 90 bin caminin bulunduğunu dile getirerek, her caminin namaz öncesi ve sonrası imamların, vaizlerin, müezzinlerin, müftülerin yaptığı derslerle mektep haline gelmesini arzuladıklarını anlattı.

İslam'ın en temel direklerinden birinin ilim olduğunun altını çizen Erbaş, Müslümanların ilimden asla uzak durmamaları gerektiğini kaydetti.

Erbaş, camilerin daha fonksiyonel hale getirilmesi için yaptıkları çalışmalara değinerek, kampüsünde cami temeli atılmayan üniversitenin neredeyse kalmadığını dile getirdi.

Cami ve camia kavramlarının birbirine yakıştığını, ayrı ayrı düşünülmemesi gerektiğini belirten Erbaş, yeni camilerin yapımında faydalanılması için hazırladıkları kılavuzu anlattı.

- "Televizyonlarda konuşulan bazı konuların sempozyumlarda, üniversitelerde konuşulması gerekiyor"

Erbaş, medeniyetlerin unsurlarının camide oluştuğunu dile getirerek, "İnşallah bu unsurları camilerde geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle üniversite camilerini çok önemsiyoruz." dedi.

Televizyonlarda konuşulan bazı konuların, hocaların ilmi müzakereleri yaptığı sempozyumlarda, üniversitelerde ele alınması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Televizyonlarda anlayanlar var, anlamayanlar var, yanlış anlayanlar var. Özellikle dini konularda, en çok rahatsız olduğumuz konulardan birisi de bu. Her seferinde uyarıyoruz, yapmayın etmeyin. Özellikle ramazanda sırf reyting peşinde koşmak için halkın büyük çoğunluğunu ilgilendirmeyen, sadece belli kesimleri ilgilendiren konuları televizyon ortamlarında değil, üniversite ortamlarında tartışalım, konuşalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erbaş'a Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından tablo hediye edildi.

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