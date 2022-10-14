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Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 4 yılda 142 bin 152 dosyayı karara bağladı

AA

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, 4 yılda 142 bin 152 dosyayı karara bağladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), faaliyete başladığı 2018 yılının eylül ayından bu yana 176 bin 409 dosyadan 142 bin 152'sinde hüküm kurdu.

Bünyesinde 8 ceza ve 12 hukuk dairesi bulunan istinaf, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki yerel mahkemelerin kararlarını inceliyor.

Bölge Adliye Mahkemesi, hukuk dairelerinde 2018'de 1286 davadan 855'inde, 2019'da 21 bin 163 dosyadan 13 bin 252'sinde, 2020'de 18 bin 183 davadan 14 bin 252'sinde, 2021'de 24 bin 763 davadan 20 bin 50'sinde ve bu yıl 23 bin 554 dosyadan 18 bin 145'inde karar verdi.

İstinaf, ceza dairelerinde ise 2018'de 2 bin 573 davadan 2 bin 102'sinde, 2019'da 22 bin 5 davadan 17 bin 711'inde, 2020'de 19 bin 82 dosyadan 17 bin 549'unda, 2021'de 23 bin 768 dosyadan 21 bin 655'inde ve bu yıl 20 bin 32 dosyadan 16 bin 581'inde hüküm kurdu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 2018 yılı eylül ayından bu yana ceza dairelerinde 87 bin 460 davadan 75 bin 598'inde, hukuk dairelerinde ise 88 bin 949 dosyadan 66 bin 554'ünde karar çıktı.

Böylece 4 yılda gelen 176 bin 409 dosyadan 142 bin 152'si için hüküm kuran istinaf, yargıda iş yükünün hafiflemesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca istinaf mahkemesince hüküm kurulan davalardan 2019'da 3 bin 189, 2020'de 4 bin 696, 2021'de 6 bin 12 ve bu yıl 4 bin 630 dosya Yargıtay'a temyiz incelenmesine gönderildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin dosya karar dağılımı ise şöyle:


Ceza daireleri gelen dosya sayısıCeza daireleri karar sayısıHukuk daireleri gelen dosya sayısıHukuk daireleri karar sayısı
20182.5732.1021.286855
201922.00517.71121.16313.252
202019.08217.54918.18314.252
202123.76821.65524.76320.050
202220.03216.58123.55418.145
Toplam87.46075.59888.94966.554

- "326 personelle hizmet veriyoruz"

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, AA muhabirine, mahkemenin 2018 Eylül ayında faaliyete geçtiğini söyledi.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki ilk derece mahkemelerinin dosyalarını incelediklerini belirten Koçer, 100 hakim, 15 cumhuriyet savcısı ile 211'i müdür, katip, mübaşir, teknisyen ve hizmetli olmak üzere 326 personelle hizmet verdiklerini kaydetti.

Koçer, yerel mahkemeden dosyanın ilgili daireye gelmesinin ardından belli bir süreçten geçtikten sonra hüküm çıktığını dile getirerek, istinaf talebine yönelik esastan ret kararı verildiği ya da ufak hatalar düzeltilerek esas hakkında hüküm verdiklerini anlattı.

Kararın hatalı olması durumunda hükmü kaldırdıklarını ve yeniden yargılama yaparak yeni bir karar verdiklerini aktaran Koçer, "Çok nadiren de olsa hükmü bozup ilgili yerel mahkemeye gönderiyoruz. Dosya ilgili daireye geldikten sonra arkadaşlar olabildiğince hızlı bir şekilde kararı verip göndermek istiyor. Vatandaşımızı mağdur etmeden doğru ve hızlı karar vermek için çalışıyoruz." dedi.

Koçer, ceza daireleri tarafından hüküm kurulan kesin nitelikteki kararlara karşı Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına kanun tarafından itiraz yetkisinin verildiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlgili ceza dairesi tarafından yerinde bulunmayan itirazlar, ceza muhakemesi kanununun 'Bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi' maddesi doğrultusunda Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen dört ceza dairesi başkanı ile BAM Başkanı başkanlığında oluşturulan kurul tarafından inceleniyor ve itirazın kabulü halinde kararın düzeltilmesi sağlanıyor. Kurulun verdiği kararlar kesindir. Toplam 106 itiraz hakkında karar verilmiştir. Verilen karaların 26'sı kabul 79'u ret olarak sonuçlanmıştır."

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ticaret, fikri ve sınai haklar ilk derece mahkemeleri ile bu mahkemelerin istinaf incelemesini gerçekleştiren Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili daire kararlarının kişisel verilerden arındırılarak yayımlanmasının kararlaştırıldığını aktaran Koçer, sözlerini, "Bu kapsamda 6 Temmuz 2021'de Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı bünyesinde 'Kişisel Verilerden Arındırılma Bürosu' kurulmuştur. İlgili daireler tarafından verilen toplam 1108 kararın kişisel verilerden arındırılarak elektronik ortamda kamunun erişimine açık olacak şekilde yayımlanmıştır." diye tamamladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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