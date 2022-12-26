Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla "Sokakta Kimse Kalmasın" sloganıyla proje başlatıldı.

Kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşıyor. Şehir merkezi başta olmak üzere gar binası, büyükşehir terminali, hastaneler ve diğer noktalar, 24 saat denetim altında tutuluyor. İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşehrilerimizin yardımını bekliyoruz. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler."

- AKM'de "Özlenen Şehirler" programı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa İsen'in katıldığı söyleşi programında, Sakarya'nın tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere birçok konu konuşuldu.

Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki (AKM) programda konuşan İsen, bu şehrin coğrafya olarak kaderinin iyi yazıldığını belirterek, "Bu şehrin sahip olduğu özellikle doğal potansiyeli billboardlarla öncelikle Sakaryalı'ya anlatılıyor. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Acarlar Longozu'nun fark edilmiş ve gün yüzüne çıkarılmış olması, eminim bu şehirde yaşayanların gurur duyduğu ve duymaya da devam edeceği faaliyetlerden birisi olarak yerini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin, yetiştirmiş olduğu birbirinden kıymetli ilim insanlarıyla ülkenin mihenk taşı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Programın sonunda İsen, katılımcılara "Özlenen Şehirler" isimli kitabını imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

- SUBÜ, Naci Çağlar'a veda etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü olarak atanan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar'a veda buluşması düzenledi.

Üniversite lokalinde düzenlenen buluşmaya, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ile akademisyenler ve idari personel katıldı.

Çağlar'a, SUBÜ'nün gelişimine ve şehre sunduğu katkılar için teşekkür edildi, daha önce protokolle imza altına alınan SUBÜ ve BTÜ iş birliğinin daha ileri noktalara taşınması için fikir birliğine varıldı.

Rektör Sarıbıyık, daha sonra Çağlar'a plaket ve çiçek takdim etti.



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