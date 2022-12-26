Sakarya'da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 133 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 133 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Aralık'ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 133 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız 17 tabanca, 13 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem uygulandı.

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