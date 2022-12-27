SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça şiir okuma yarışması yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Arapça Eğitimi Öğrenci Topluluğu tarafından "Arapça Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi.



İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Arapça'nın dini yönden öneminin yanı sıra dünyanın en önemli dillerinden birisi olduğunu söyledi.



Arapça'nın mevcut istatistiklere göre Çince, İngilizce, Hintçe ve İspanyolca'dan sonra dünyanın en çok konuşulan beşinci dili olduğunu aktaran Bostancı, yarışmaya katılan öğrencilere ve Arapça Eğitimi Öğrenci Topluluğu'na teşekkür etti.



Jüri üyeliklerini öğretim görevlileri Dr. Seyfettin Haruni, Abdülmelik Yangın ve Neda Antar'ın yaptığı yarışmada, ön elemelerde başarılı olan 10 öğrenci performanslarını sergiledi.

Yarışmada Enis Kuş birinci, Yusuf Alan ikinci, eşit puan alan Berat Kaya ile Betül Çelebi üçüncü oldu.



Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, öğrenciler tarafından hazırlanan Arapça tiyatro gösterisi izlendi.

Yarışmaya, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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