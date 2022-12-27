SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça şiir okuma yarışması yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça şiir okuma yarışması yapıldı

AA

SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça şiir okuma yarışması yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Arapça Eğitimi Öğrenci Topluluğu tarafından "Arapça Şiir Okuma Yarışması" düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Arapça'nın dini yönden öneminin yanı sıra dünyanın en önemli dillerinden birisi olduğunu söyledi.

Arapça'nın mevcut istatistiklere göre Çince, İngilizce, Hintçe ve İspanyolca'dan sonra dünyanın en çok konuşulan beşinci dili olduğunu aktaran Bostancı, yarışmaya katılan öğrencilere ve Arapça Eğitimi Öğrenci Topluluğu'na teşekkür etti.

Jüri üyeliklerini öğretim görevlileri Dr. Seyfettin Haruni, Abdülmelik Yangın ve Neda Antar'ın yaptığı yarışmada, ön elemelerde başarılı olan 10 öğrenci performanslarını sergiledi.

Yarışmada Enis Kuş birinci, Yusuf Alan ikinci, eşit puan alan Berat Kaya ile Betül Çelebi üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, öğrenciler tarafından hazırlanan Arapça tiyatro gösterisi izlendi.

Yarışmaya, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi ...
Akyazı'da Dünya Roman Kahramanları Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Akyazı'da Dünya Roman Kahramanları Günü etkinliği ...
Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" tanıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" tanıtıldı
Sakarya'da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 133 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
AGD, Sakarya'da "Mekke'nin Fethi" programı düzenleyecek
YEREL HABERLER AGD, Sakarya'da "Mekke'nin Fethi" programı ...
Sakarya Barosu Genç Avukatlar Meclisi olağan genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya Barosu Genç Avukatlar Meclisi olağan genel ...
Sakarya'da uyuşturucu nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu nedeniyle 3 kişi gözaltına ...
Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinden Sakarya'ya ziyaret
YEREL HABERLER Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinden ...
Sakaryaspor Taraftarlar Derneği açıldı
YEREL HABERLER Sakaryaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi ...
(Görüntülü) - CİP İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - CİP İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 ...
.Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı
YEREL HABERLER .Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası ...
Geyve'de bir cami yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Geyve'de bir cami yangında zarar gördü
Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle gelir elde ediyorlar
YEREL HABERLER Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.