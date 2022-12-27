Wushu kung fuda hedef, bu yılki başarıları 2023'te sürdürmek

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SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Wushu kung fuda bu yıl Avrupa, Dünya ve Balkan şampiyonalarında elde edilen başarıların 2023'te düzenlenecek organizasyonlarda da devam ettirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, wushunun dünyada ve Türkiye'de çok hızlı şekilde yayıldığını, diğer federasyonlara göre çok daha yeni olmalarına rağmen şu anda 160 bin civarında lisanslı sporcularının bulunduğunu belirtti.

Salgın döneminin ardından Mayıs 2022'de yapılan ve tam takım olarak katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda 103'ü altın olmak üzere 189 madalya aldıklarını anımsatan Akyüz, "Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu tekrar gösterdik. Dünyada da en iyiler arasındayız. Hedefimiz, wushuyu çok daha geliştirmek ve yaymak. 81 ilde temsilciliklerimiz var, bütün illerde yapılması için büyük faaliyet içerisindeyiz." dedi.

Akyüz, 1000'e yakın aktif antrenörlerinin bulunduğunu belirterek, aikido, budokaido, jeet kune do, wing chun branşlarını da bünyesinde barındıran wushunun uçsuz bucaksız umman olduğunu dile getirdi.





- "Türk sporcular wushuya çok yatkın. Sanki bizim ata sporumuz gibi"





ABD'nin Teksas eyaletinde yapılacak Dünya Wushu Şampiyonası'na tam takım olarak katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Akyüz, "İnşallah dünya şampiyonlukları hedefliyoruz. Wushu çok hızlı şekilde gelişiyor, sporcularımızın seviyeleri de gitgide yükseliyor. Son 3 yıldır Çin'de yaptığımız kamplara gidemedik. Önümüzdeki süreçte bu kampları tekrar başlatma kararlılığındayız. ABD'de iyi sonuç almayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Akyüz, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini belirterek, "Türkiye, Balkan Şampiyonası'nda da favori ülke olarak görülüyor. Başarıları gelecek yıl da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Milli sporcuların küçük yaşlardan itibaren wushunun ana vatanı Çin'de eğitim aldığını aktaran Akyüz, "Oradaki Çinli antrenörler şunu söylüyorlar; 'Bizim sporcular çok çalışarak bu seviyelere geliyor, siz ise doğuştan kabiliyetlisiniz. Bu iş için yaratılmışsınız.' Hakikaten Türk sporcular wushuya çok yatkın. Sanki bizim ata sporumuz gibi." diye konuştu.

Akyüz, wushunun Gençlik Olimpiyatları'na dahil olduğunu, 2008'de büyüklerde Yaz Olimpiyatları'nda yer aldığına dikkati çekerek, "Wushu, ana yollara girmek üzere ve bunu da hak ediyor. İnsan anatomisi açısından dünyanın en güzel ve faydalı sporu. Beden, zihin ve ruhun gelişimini aynı anda sağlayan yegane spor. 2028 Olimpiyatları'na yetişmez ama bir sonrakine gireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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