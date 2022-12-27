Sakarya'daki meslek lisesi öğrencileri yemek yarışmasında 3 ödül aldı

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SAKARYA (AA) - Adapazarı ile Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tuzla'da düzenlenen 19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yemek yarışmasında iki altın, bir gümüş madalya kazandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Tuzla Belediyesi işbirliğiyle 3 gün süren etkinlikte, 22 ülkeden 1056 katılımcı yarıştı. 92 kişilik jüri, 78 kategoride değerlendirme yaptı.

Etkinlik alanında her 30 dakikada bir deniz mahsulleri ve tatlı çeşitlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde mücadele eden yarışmacılar için 21 mutfak kuruldu.

Hünerlerin sergilendiği "Mutfakta Artistik Sanat" çalışmaları için ayrı bölümün yer aldığı yarışmaya Sakarya'dan katılan Adapazarı ile Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki altın ve bir gümüş madalya kazandı.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sıla Şahin, tatlı kategorisinde birinci, 10. sınıf öğrencisi Ecemnur Güngör ana yemek kategorisinde balık tabağıyla ikinci oldu.



Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Metehan Kocukoğlu ise balık tabağı kategorisinde altın madalya elde etti.



Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, uluslararası alanda üç temel etkinlikten biri olan yarışmanın yemek yapma, yaptığı yemeği sunma, mutfakta yetişme ve işinin ehli olma noktasında çok önemli olduğunu belirterek, okulların bu alandaki çalışmalarının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Türkiye Aşçılık Milli Takımı üyelerinden oluşan jürinin değerlendirdiği yarışmadan iki şampiyonluk ve bir ikincilikle dönen okulları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Savaşçı, "Öğrencilerimizin becerilerini geliştirerek mutfak sanatını ve mesleki çalışmaları ileri taşımak, nitelikli istihdam için önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

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