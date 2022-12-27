Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Basketbol Takımı, Üniversiteler Federasyonu 1. Ligi'ne yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 19-23 Aralık'ta gerçekleştirilen Üniversite Sporları Federasyonu Bölgesel Lig Grup maçlarında oynadığı 5 maçı da kazanan SAÜ takımı, şampiyonluğu elde etti.

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde oynanan maçlarda mücadeleyi bırakmayan SAÜ takımı, bu sonuçla Üniversiteler Federasyonu 1. Ligi'ne yükseldi.

SAÜ Spor Müdürü Recep Eren, müsabakada emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, üniversite yönetimine ve spor ekibine teşekkür etti.

- SAÜ ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol

Sakarya üniversitesi (SAÜ) ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında ulusal ve uluslararası projeler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli çalışmaların yapılmasına yönelik işbirliği protokolü yapıldı.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünce hazırlanarak altyapısı oluşturulan protokol, Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç ve Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak tarafından törenle imzalandı.

Rektör Al, SAÜ'nün en önemli üç misyonundan birisinin toplumla bütünleşme çalışmaları olduğunu ve denetimli serbestliğin görev alanına giren tüm konularda üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Başsavcı Köse de denetimli serbestliğin görev alanına giren konuların toplumun ortak sorunları olduğunu, tüm kurumların koordineli şekilde bu alana katkı sağlamasının hizmetlerin verimliliğini artıracağını kaydetti.



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