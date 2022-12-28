Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram esrar ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 12 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda plastik şişeler içinde 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli K.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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