Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, bestelediği şiirler ve sevdiği ilahilerle anıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralık kültür sanat etkinlikleri kapsamında AKM'de düzenlenen "Akif'in Nefesi" adlı programda seslendirilen şiir ve ilahiler, büyükten küçüğe katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
Solistliğini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin gerçekleştirdiği dinleti, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
- Genç sağlıkçılardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyaret
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Öğrenci Topluluğu, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Tanrıkulu, topluluğun akademik başkanı öğretim görevlisi Mustafa Demir ve öğrenciler, yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler, merkeze gelen çağrıların nasıl karşılandığını, yönlendirmelerin nasıl yapıldığını doğrudan çağrı merkezinde görme fırsatı buldu.