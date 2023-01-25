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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da belediye projesiyle konutlar inşa edilecek

AA

Sakarya'da belediye projesiyle konutlar inşa edilecek

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Konut AŞ. tarafından uygun fiyat ve uzun vade seçenekleriyle inşa edilecek konutlarla vatandaşlara yeni yaşam alanları sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ocak ayı Olağan Meclis Toplantısında oy birliğiyle alınan kararın ardından kurulan Konut AŞ. projesinin öncelikli ve uzun vadeli hedefleri belirlendi.

Proje hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte inşaat sektöründe kamu eliyle yepyeni süreç başlattıklarını, tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan projenin şehirdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü başlangıç niteliğinde olacağını bildirdi.

Modern kentleşme, yatay mimari ve düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına tarihi adım attıklarını vurgulayan Yüce, "Şirketimizin sermayesi, belediyemiz nakdi fonu ile belediye taşınmazlarından oluşturulacak. Şehir için nitelikli, güçlü, güvenli konutlar üreterek Sakarya'daki konut piyasasında yaşanan daralmaya çözüm olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kentsel dönüşüme güçlü adım olacak"

Başkan Yüce, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarımız, kar payı gözetmeden ürettiğimiz konutlara uygun fiyata, ödeme kolaylığıyla sahip olacak. Konut AŞ, Sakarya'da konut imalatının yanı sıra inşaat sektöründeki tüm faaliyetleri de yürütecek. İlk etapta kendi rezerv alanlarımızdan başlayarak sistemi kentin geneline yaymak istiyoruz. Bu esnada mevcut inşaat sektörüne de katkı sunmak adına arazilerimizi firmalarımıza kat karşılığı konut üretimi için tahsis edeceğiz."

Atacakları bu adımla sektörün, vatandaşın ve yepyeni mimari dönüşümün başlayacağı Sakarya'nın kazanacağını belirten Yüce, "Şunun müjdesini vermek istiyorum; bankalarla yapacağımız anlaşmalar sayesinde vatandaşlarımıza ödeme miktarı, vade sayısı kolaylığını sunacağız. Sakarya'nın geleceği için hayata geçirilecek kavşak, köprü ve yol projelerini de ihalelere katılım sağlayarak kendi imkanlarımızla inşa ederek şehrimize güçlü ekonomik girdi sağlayacağız. Bu proje kentleşmeye ve kentsel dönüşüme güçlü adım olacak." ifadelerini kullandı.

Yüce, Konut AŞ'nin ilk etapta Yenikent bölgesinde üretime başlayacağını aktararak, ilk projelerin Karaman, Camili ve Korucuk'taki belediye arazilerinde yapılacağını kaydetti.

İlerleyen süreçte sistemi şehir geneline yaymayı düşündüklerine değinen Yüce, projeyle vatandaşların uygun şartlarda kaliteli yaşam alanlarına sahip olmasını ve kent estetiğine katkı sunulmasını amaçladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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