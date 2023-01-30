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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı için hazırlıklar tamam

AA

Sakarya'da öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı için hazırlıklar tamam

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 16 bin öğrenciye verilen yemek hizmetinin 43 bin öğrenciye ulaştırılması için hazırlıklar tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı 6 Şubat Pazartesi'den itibaren öğrencilere kademeli olarak günde bir öğün ücretsiz beslenme verilmeye başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya'da toplam 43 bin öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacağı belirtti.

Savaşçı, hazırlıkların tamamlandığını, ilçelerden gelen veriler doğrultusunda her anaokulu ve ana sınıfına nasıl beslenme verileceğinin okul bazlı olarak belirlendiğini kaydetti.

Yemeklerin üretiminde meslek liselerinin yine ön planda olduğunu ifade eden Savaşçı, liselerin yanı sıra okul ve kurumların donanımı zenginleştirilen mutfaklarında da üretim yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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