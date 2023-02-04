Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada verilen mahkumiyet kararları hukuka uygun bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 sanığa verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Müşteki ve sanık avukatları ile Türkiye Barolar Birliği ve Kocaeli Barosu, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruların kısmen reddine karar veren 3. Ceza Dairesi, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'nin 16 yıl üçer ay, Hasan Ali V'nin 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'nin 6 yıl sekizer ay hapis cezası kararını hukuka uygun buldu.

Daire, yargılama esnasında katılma talepleri kabul edilmeyen bazı müştekiler ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının dosyaya katılmaları yönünde hüküm kurdu.

Türkiye Barolar Birliği ve Kocaeli Barosunun olay nedeniyle suçtan doğrudan zarar görmemeleri nedeniyle katılma hakları bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine hükmeden 3. Ceza Dairesi, tutuklu sanık Yaşar C'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyordu.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3 ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.

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