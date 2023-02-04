Sakarya'da devrilen otomobildeki Karasu Aziziyesporlu 6 futbolcu yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aziziyesporlu oyuncuların bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 6 futbolcu yaralandı.

Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Karasu Aziziyespor'un oyuncusu Uğur Temur'un kullandığı 54 BP 805 plakalı otomobil, Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Öğretmenler Sitesi mevkisinde yol kenarına savrularak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Temur ile araçta bulunan takım arkadaşları Yalçın Yalazı, Berkay Kahraman, Ahmet Kartal, Berkay Uzun ve Hamza Bayoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, bir futbolcunun elinde kırık, diğerlerinin çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirtildi.

Futbolcuların, ligin 13. haftasında Karasu Şehir Stadı'nda konuk edecekleri Harmanlıkspor karşılaşması öncesi toplandıkları otele gittiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Aziziyespor'un bu haftaki Harmanlıkspor maçının ertelendiği bildirildi.

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