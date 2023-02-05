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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da 43 bin 930 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

AA

Sakarya'da 43 bin 930 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yarın başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 43 bin 930 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtılacak.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'mızda pazartesi gününden itibaren, okul öncesi eğitim gören 20 bin 250, taşıma kapsamındaki 23 bin 680 toplamda 43 bin 930 öğrencimize meslek liseleri ve öğretmenevlerimizde üretilen yemekten ücretsiz yemek hizmeti vereceğiz. Her şey çocuklarımız için." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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