Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölge için tüm imkanlarıyla ekiplerini seferber eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma desteğinin yanı sıra 40 tır yardım malzemesi gönderdi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afet koordinasyon tırı, arama kurtarma, itfaiye, mobil yardım tırı, arama kurtarma köpekleri ve bünyesindeki tüm arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine yönlendirdi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan Sakarya Büyükşehir ekipleri, Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarılmasını sağladı.



Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma çalışmalarına destek olması adına kamyon, kepçe, paletli ekskavatör, lastikli loder araçlarından 43 iş makinesini de afet bölgesine gönderdi. Büyükşehir ayrıca 15 teknik personel, teknik teçhizat ve sismik arama cihazlarını da deprem bölgesine ulaştırdı.

Antakya'ya ulaştırılan mobil hizmet aracı da depremzedelere sıcak çorba ve aş hizmeti vermeye başladı.

- Toplanan ihtiyaç malzemeleri bölgeye sevk ediliyor

Afet bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için yardım kampanyaları da başlatan Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ile koordineli bir şekilde AFAD tarafından açıklanan ihtiyaç malzemelerini belirlenen yardım toplama merkezlerinde bir araya getirdi.

Daha önce depremi yaşayan ve yardım kampanyasına destek olan Sakarya halkı tarafından kampanyada ilk gün su, battaniye, bebek bezi, polar, battaniye, kıyafet, ısıtıcı, çadır, tulum, bot, içlik, eldiven, powerbank, kuru gıda, hijyen malzemeleri olmak üzere toplam 25 tır yardım malzemesi toplandı.

Alkışlarla afet bölgesine yollanan yardım tırları deprem bölgesine ulaştı. Depremin ikinci gününde de Sakarya'dan 8 tır yardım malzemesi afet bölgesine uğurlandı.

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