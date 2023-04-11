Endonezyalı akademisyen ve öğrencilerden Sakarya Üniversitesine ziyaret

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SAKARYA (AA) - Endonezya Sultan Mevlana Hasenuddin İslam Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Sakarya Üniversitesini (SAÜ) ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu'nu ziyaret eden Usulu'd-din Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed Hudayri, Dekan Yardımcısı Dr. Aang Saeful Milah ve 5 öğrenci, daha sonra İlahiyat Fakültesi dekanlığına geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Akademik işbirliği imkanlarının müzakere edildiği görüşmede, iki fakülte arasında protokol imzalandı.

Dekan Yardımcısı Milah, ziyaretlerin ardından İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Erkal toplantı salonunda "Endonezya'da İslam" konulu konferans verdi.



Sakarya Üniversitesinin Endonezya'da tanınan üniversite olduğunu aktaran Milah, İlahiyat Fakültesinde okuyan öğrencilerinin bunu kanıtladığını ifade etti.



Milah, Endonezya ve üniversiteleri hakkında geniş bilgi de verdi.



Konferans sonunda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, konuklarına günün anısına hediye verdi. Endonezyalı akademisyenler de ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Bostancı'ya takdim etti.



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