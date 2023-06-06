Sakarya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Cevahir, sergi açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu devam eden öğrenme sürecin de birbirinden kıymetli ve emek isteyen ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Yıl boyunca sabırla çalışmalar gösteren ve serginin oluşmasında emeği geçen kursiyerleri tebrik eden Cevahir," Eylül ayından bu yana 193 kursumuz açıldı, toplamda 6 bin 925 kişi kursiyer olarak aramızda bulundu. Nüfus ortalamasıyla yüzde 52 ile Sakarya'da ilk üçe giren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak buradayız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte koro eşliğinde şarkılar söylendi, halk oyunları gösterimi, Türk halk müziği ve şiir dinletisi gerçekleştirildi, judo gösterisi yapıldı.

Programa, Karapürçek Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman Şıktaş, Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, İlçe Emniyet Amir Vekili Melih Dalmış, İlçe Jandarma Komutanı Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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