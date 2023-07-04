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Adapazarı Belediyesi meclisi toplandı

AA

Adapazarı Belediyesi meclisi toplandı

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İnşaatı tamamlanan Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, göreve geldikleri ilk günden itibaren 4,5 yılda yaptıkları çalışmaları, hayata geçen ve çalışmaları devam eden projeleri paylaştı.

Işıksu, Ada Hayat projesinde gelinen son durumu paylaşarak, "Deplase çalışmaları tamamlandı. Yüzde 99'u bitti, çok ufak bir çalışma daha yapılacak bu hafta içerisinde. Hummalı ve çok gayretli çalışma oldu o bölgede. Tüm altyapı kurumlarımıza, AGDAŞ, Türk Telekom, SEDAŞ ve SASKİ'ye, yöneticilerine, tüm personeline çok teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunan tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıra zemin iyileştirmede. Adapazarı'mıza yakışır eser kazandırmanın heyecanıyla hedefe odaklanmış durumdayız ve çalışmalarımızı büyük titizlikle devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Adapazarı'nın kuruluşun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın vefatı dolayısıyla ertelendiğini anımsatan Işıksu, şunları kaydetti:

"8 Temmuz Cumartesi-9 Temmuz Pazar günleri etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizin yüksek katılımlarıyla programlarımızı yapmak istiyoruz. 8 Temmuz Cumartesi günü Söğütlü, Ferizli ve Adapazarı'mızda etkinliklerimiz olacak, ecdadımızı rahmetle yad edecek, kurtuluş kortejleri, mevlit programları yapacağız. Pazar günü akşamı da Poyrazlar Etkinlik Sahnesi'nde saat 19.00'dan itibaren konserler olacak. Sanatçılar Sinan Şimşek, Ekin Uzunlar ve Rafet El Roman sevenleri ile buluşacak. Kurtuluş etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."

Meclis gündeminde yer alan iki madde, imar komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

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