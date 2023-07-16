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        Fındık mahsulünü suyla kurduğu ses düzeneğiyle yabani hayvanlardan koruyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:49
        Fındık mahsulünü suyla kurduğu ses düzeneğiyle yabani hayvanlardan koruyor

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 72 yaşındaki Ömer Yüksel, fındık mahsulünü yabani hayvanlardan korumak amacıyla çocukluğunda gördüğü düzeneği bahçesine kurdu.

        Kanlıçay Mahallesi'nde yaşayan Yüksel, kurduğu ses düzeneği sayesinde hayvanları mahsullerinden uzak tutmayı başardı.

        - "Sesten dolayı yabani hayvanlar yanaşmıyor"

        Geçimini 43 yıldır fındıktan sağlayan Yüksel, AA muhabirine, çocukluk zamanlarında kullanılan sistemin faydasını gördüğünü belirterek, "Ondan önce yabani hayvanlar geliyordu; ayı, çakal gördüm. Bunu yaptıktan sonra görmedim, gelmiyorlar." dedi.

        Ses düzeneği hakkında bilgi veren Yüksel, "4 zil aldım, tele bağladım. Su ağırlaşıp boşalınca deponun bağlı olduğu sopa havaya kalkıp saca vuruyor ve tel oynuyor, tel oynadıkça ziller çalıyor. Çocukluk zamanında görmüştüm, aklımda kalmış, ben de yaptım. Sesten dolayı yabani hayvanlar yanaşmıyor." diye konuştu.

        Yüksel, anne ve babasının da eskiden benzer sistem kullandığına işaret ederek, bekleme işi zor olduğundan gençlere bu yöntemi kullanmalarını tavsiye etti.

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