Karapürçek Kaymakamı Şıktaş'tan veda mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman Şıktaş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Programı'na katılmak üzere ayrıldığını bildirdi.

Şıktaş, veda mesajında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışından hareketle görev yaptığı süre boyunca, ilçede vatandaş odaklı hizmet anlayışının gelişerek devam etmesi ve devlet imkanlarından tüm vatandaşların eşit şekilde faydalanmasının kendileri açısından öncelik olduğunu belirtti.

Başta Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım olmak üzere tüm kamu görevlisi ve ilçe halkıyla büyük dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde çalıştıklarını anlatan Şıktaş, şunları kaydetti:

"Bu güzide ilçemizde görev yapmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep yüreğimde hissedeceğim inancıyla arz-ı veda ederken görevde bulunduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz başta olmak üzere meslektaşlarıma, belediye başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, kurum yöneticileri ve personellerine, muhtarlarımıza, kısacası tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, değerli halkımızın bana gösterdiği hüsnü kabulden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Programı'na katılmak üzere ayrıldığına değinen Şıktaş, çok güzel ve özel hatıralarla ilçeden ayrıldığını dile getirerek, "Tüm hemşerilerim ve mesai arkadaşlarım haklarınızı helal ediniz, bizler için dualarınızı ihmal etmeyiniz, selam, sevgi, saygı ve muhabbetle. Allah'a ısmarladık." ifadesini kullandı.