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        Sakarya'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:35
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası öğrencilere turizm ve tanıtım gezisi programı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirilen gezilerin devam ettiği belirtildi.

        Sakarya Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yepyeni bir görünüme kavuşturulan İl Ormanı Tabiat Parkı'nı, Geyve'de Yöresel Ürünler Merkezi'ni ziyaret ettiği, Kuvay-ı Milliye Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü'nde adeta tarihi yolculuğa çıktığı ifade edildi.

        Açıklamada, Taraklı'da tarihi evlerin arasında gezintiye çıkan öğrencilerin, Yunus Paşa Camisi'ne de ziyaret ettiği kaydedildi.

        - Kitaplarını okudukları yazarlarla SGM'de buluşuyorlar

        Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) alanında uzman kişileri çocuklarla buluşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, bu kapsamda editör-çocuk yazarı Tuğba Coşkuner'in yaz kursu öğrencileri ve velileriyle bir araya geldiği belirtildi.

        Coşkuner'in öğrencilere kurdukları hayaller hakkında sorular sorduğu ve gelecekleri için atacakları adımlar için tavsiyeler verdiği aktarılan açıklamada, çocuklarla yapılan interaktif uygulamalarla renkli anların yaşandığı kaydedildi.

        Açıklamada, programın yazarın "Kaptan Mavi Kanca" kitabının öğrencilere dağıtımı ve imzalanmasıyla son bulduğu ifade edildi.

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