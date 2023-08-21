Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

SAKARYA (AA) - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Belediye binası önünde mehteran takımıyla karşılanan İkbal, makamda yaptığı konuşmada, sıcak karşılama için Yüce'ye teşekkür etti.

İkbal, Endonezyalıların turistik amaçlı Sapanca'ya geldiğini belirterek, öğrencilerin de kendilerini burada evlerinde gibi hissettiğini dile getirdi.

Sakarya'nın ticaret alanında potansiyeline işaret eden İkbal, "Sadece Ticaret ve Sanayi Odası değil, MÜSİAD ile birkaç iş insanı görüşme yaptı. Ticareti artırmayı düşünüyorlar." dedi.

Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin yatırım potansiyelinin oldukça büyük olduğunu söyledi.

Sakarya'da doğru yatırımlarla kentin değer ve marka olgusuna hizmet verdiklerini vurgulayan Yüce, "Sakarya büyükşehir Belediyesi olarak üretim gücümüzün farkındayız ve üretim kültürümüzü geliştirebilmek, şehrimize katma değer katabilmek adına projelerimizi geliştiriyor, uyguluyor ve işbirliği fırsatlarımızı oluşturuyoruz. " şeklinde konuştu.

Sanayide olduğu gibi tarımda da üretim potansiyellerinin büyük hacimli olduğunu vurgulayan Yüce, üreticilere her türlü desteği sağlayıp onları sektörle daha rahat şekilde buluşturup pazar içindeki rollerini geliştirmelerine katkı sağladıklarını kaydetti.

Ekrem Yüce, üretim ve ticarette markalaştıkları gibi doğayla da ön plana çıktıklarını dile getirerek, "Yeşilin ve mavinin muazzam uyumuna Sakarya'nın pek çok yerinde şahitlik yapabilirsiniz. Yaylaları, dereleri, gölleri, şelaleleri ve birçok güzelliğiyle şehrimizin her köşesinde adeta cennette gibi yaşayabilirsiniz." dedi.

Kardeş ülkelerle aralarındaki sınırları hiçbir zaman engel olarak görmediklerini dile getiren Yüce, "Gerek şehrimizdeki Endonezyalı öğrencilerimiz gerekse Endonezya ile yakın görüşmelerimizle kültürünü biliyor, gönül köprülerimizi genişletiyoruz. 'Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz.'" ifadelerini kullandı.

Yüce, daha sonra Büyükelçi İkbal'e çeşitli hediyeler takdim etti.