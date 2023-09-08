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        Sakarya'da Uluslararası Ekonomi, Vizyon ve İş Geliştirme Toplantısı düzenlendi

        Sakarya'da Uluslararası Ekonomi, Vizyon ve İş Geliştirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:29
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        Sakarya'da Uluslararası Ekonomi, Vizyon ve İş Geliştirme Toplantısı düzenlendi
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        Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesince Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

        Türkiye ve Etiyopya arasındaki ilişkilerin yüz yıldan fazlaya dayandığını ve iki ülke arasında benzerlikler bulunduğunu anlatan Mahmud, "Ticaret ilişkisinin daha da geliştirilmesi gerekiyor. İki yıl önce Başbakanımız Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Şimdiki 400 milyon dolarlık ticaret hacmi iki ülke arasındaki potansiyeli göstermiyor. Bunu geliştirmemiz lazım." dedi.

        Mahmud, Türkiye'nin Etiyopya'da Çin'den sonra en fazla yatırım yapan ülke olduğunu dile getirerek, yatırım miktarının 2 milyar doların üzerinde gerçekleştiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

        Ülkesine yatırım yapacaklara destek vereceklerini aktaran Mahmud, Etiyopya'da daha fazla potansiyelin bulunduğunu, güzel işler yapılabileceğine inandığını vurguladı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da ülkeye hizmet mücadelesinde bugüne kadar güzel işler başardıklarını, Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da hep birlikte başaracaklarını ifade etti.

        Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyümeyi beraber sağladıklarına işaret eden Kocacık, "Milli gelirimizi 2002'den bu yana 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına hep birlikte getirdik. Kişi başı geliri 3 bin 600 dolar seviyesinden 10 bin 650 dolar seviyesine birlikte çıkardık. İstihdam noktasında bugün 32 milyon seviyelerine ulaştık. İhracatı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara taşıdık. Turist sayımızı 4 kat artırarak 51,5 milyonun üzerine hep birlikte çıkardık." ifadesini kullandı.

        ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal da uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Dernek olarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği hedefler doğrultusunda ülkenin üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli çalışmalarına katkı sunduklarını, ülke ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirdiklerini kaydeden Ulusal, "İki ülke arasındaki ilişki son yıllarda daha da gelişmiş, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirlikleri artmıştır. Türkiye, Etiyopya'nın kalkınmasına katkı sağlamış, Etiyopya da Türkiye'nin Afrika pazarındaki etkinliğine destek olmuştur." diye konuştu.

        Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş'ın da konuşma yaptığı programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Tunç, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ile iş insanları katıldı.

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