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        Ayakkabı tamircisi babasına yardım ederek YKS'ye hazırlanan genç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan babasına yardım ederek üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki Mehmet Akif Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:51
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        Ayakkabı tamircisi babasına yardım ederek YKS'ye hazırlanan genç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan babasına yardım ederek üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki Mehmet Akif Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşti.

        Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesinden mezun olan Kaya, öğrenimi sırasında hem Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı hem de ayakkabı tamirciliği yapan babasına yardım etti.

        Ailenin ikinci çocuğu olan Kaya, YKS'de 533 puan alarak hayalini kurduğu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.

        - "Çocukluğumdan bu yana doktor olmanın hayalini kuruyorum"

        Mehmet Akif Kaya, AA muhabirine, hem babasına ayakkabı tamiratında yardım ettiğini hem de kendi imkanlarıyla ders çalışarak üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

        İlkokul çağlarından bu yana babasına dükkanda yardım ederek aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını dile getiren Kaya, "İlk ve ortaokulu Pamukova'da bitirdim. LGS'de yüzde 4'lük dilime girerek Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesini kazandım. Lisede boş zamanlarımda babama yardım etmeye devam ettim. Pandemi döneminde aile bütçesine katkıda bulunmam gerekiyordu hem derslerimi ihmal etmedim hem de babama yardım ederek pandemi sürecini atlattık." diye konuştu.

        Kaya, şöyle devam etti:

        "Sabahlara kadar ders çalıştığım zamanlar oldu, uykumdan feragat ettim. Hem kendi derslerimi hem de çevremdeki insanların beklentilerini dikkate aldım ve ona göre çalıştım. Kendi imkanlarımla çalışıp YKS'den 533 puan alarak hayalini kurduğum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandım. Şu an hem babama yardım etmiş olmaktan gururluyum hem de Türkiye'nin en iyi tıp fakültesinde eğitim alacak olmamla ailemi sevindirdim."

        Çocukluğundan bu yana doktor olmanın hayalini kurduğunu anlatan Kaya, "Lisede bizi tıp fakültelerini gezmeye götürdüklerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesini gördüğüm anda benim hayalim olmuştu. 'Ben bu fakülteyi tutturmalıyım.' demiştim. En büyük hayalim Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, kazandığımı görünce rüya gibi geldi." ifadelerini kullandı.

        Kaya, desteklerinden dolayı müdür yardımcısı Bilgin Bil ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Baba Aydın Kaya da 43 yıldır Pamukova'da esnaflık yaptığını, oğlunu imkanları olmadığı için dershaneye gönderemediğini, evladının kendi imkanlarıyla çalışarak ailesini gururlandığını söyledi.

        Kaya, oğlunun sabahlara kadar ders çalıştığını dile getirerek "Bazen yanıma gelip bana yadım etti. İmkanlarımızı seferber ettik. O da çalıştı kendini geliştirdi ve hayali olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. Oğlum hayalini gerçekleştirirken bizleri de gururlandırıp sevindirdi." dedi.

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