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        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

        Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:03
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        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Saraybosna Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpması yer aldı.

        Adnan Menderes Caddesi'deki dönel kavşakta ise cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişinin düşmesi görüntülere yansıdı.

        Arifiye ilçesinde tren garı önündeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan gence hafif ticari aracın çarpması da kameralarca görüntülendi.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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