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        Karapürçek'te devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:57
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        Karapürçek'te devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ahmet Mahallesi'nde seyreden Ekrem U. (73) idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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