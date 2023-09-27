Karapürçek'te devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 27.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:57
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Mahallesi'nde seyreden Ekrem U. (73) idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.