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        Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu

        Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:39
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        Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu
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        Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sakarya'da belli noktalarda yaklaşık 1 saat etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, temizlik çalışmaları yaptı.

        Akyazı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        - Bolu

        Bolu kent merkezinde sabah başlayan sağanak gün boyu aralıklarla etkili oldu.

        Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar ve esnaf kuvvetli yağıştan olumsuz etkilendi.

        Kentte sağanağın yarın da devam etmesi bekleniyor.

        - Düzce

        Düzce'de aralıklarla etkili olan sağanak, D-100 kara yolu Mergiç mevkisindeki alt geçitte ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Geçidin tamamını kaplayan su, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildikten sonra ulaşım normale döndü.

        Sağanak, Küçük Sanayi Sitesi esnafını da olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri bazı iş yerlerinin içine kadar ulaştı. Bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

        Bolu Dağı eteğinde yer alan Kaynaşlı ilçesinde de kuvvetli yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

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