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        Sakaryasporlu futbolcu Rashad Muhammed, trafik kazası geçirdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'in trafik kazası geçirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:49
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        Sakaryasporlu futbolcu Rashad Muhammed, trafik kazası geçirdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'in trafik kazası geçirdiği bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Rashad Muhammed bugün kendi aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlığı yerinde olup herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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