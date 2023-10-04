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        Söğütlü'de din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda buluştu

        Söğütlü İlçe Müftülüğü görevlileri, Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:55
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        Söğütlü'de din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda buluştu
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        Söğütlü İlçe Müftülüğü görevlileri, Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bir araya geldi.

        Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu'ndaki kahvaltı programına katılan Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, doğudan batıya kadar hizmet veren, mesai gözetmeden çalışan din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

        Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de din görevlilerinin haftasını kutlayarak, yaptıkları görevlerin çok hassas olduğunu ifade etti.

        Söğütlü İlçe Müftülüğüne vekaleten eden Ferizli Müftüsü Bedri Sinan, programda haftanın önemini anlatan konuşma yaptı.

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