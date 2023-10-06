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        İşitme engelli milli güreşçi, olimpiyat başarısını tekrarlamak istiyor

        İBRAHİM YOZOĞLU - Spor kariyerinde ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde eden işitme engelli milli güreşçi Onur Arı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:02
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        İşitme engelli milli güreşçi, olimpiyat başarısını tekrarlamak istiyor
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        İBRAHİM YOZOĞLU - Spor kariyerinde ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde eden işitme engelli milli güreşçi Onur Arı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak için çalışıyor.

        Çocuk yaşta güreşe başlayan 26 yaşındaki Arı, aradan geçen 12 yılda kariyerine 1 olimpiyat, 4 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu sığdırmayı başardı.

        Her sporcunun hayali olan olimpiyat madalyasına 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 65 kiloda Rus Valerii Chemposov'u yenerek bronz madalyayla bir adım yaklaşan Arı, geçen yıl Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 70 kiloda altın madalya alarak hayaline kavuştu.

        Gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olup olimpiyat başarısını Japonya'da 2025'te düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tekrarlamak isteyen Arı, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

        - "Çok çalışarak başarılı oldum"

        Yüzde 70 işitme engelli Onur Arı , AA muhabirine, 2011'de Karapürçek ilçesinde gerçekleştirilen yağlı güreşler sayesinde güreşe başladığını söyledi.

        İlk Avrupa şampiyonluğunu 2015'te elde ettiğini aktaran Arı, "Daha sonra dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu oldum. Bu yıl dünya ikincisi oldum. Şampiyonluk nasip olmadı. Gelecek yıl hem dünya şampiyonası hem de Japonya'da 2025'te olimpiyatlar var, inşallah şampiyon olacağım." dedi.

        Çok çalışarak başarılı olduğunu ifade eden Arı, sporcu gençlere şampiyon olmaları için çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

        - Antrenör Enes Kesler: "Onur büyük bir şampiyon"

        Sakarya Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Enes Kesler de Onur Arı gibi çalışkan bir sporcuyla çalıştığı için mutlu olduğunu kaydetti.

        Arı'nın başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Kesler, "Onur büyük bir şampiyon. Daha önceden 1 olimpiyat, 4 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu var. Bu yıl da dünya ikincisi oldu. Hedefimiz aslında şampiyonluktu. Çok çalıştık, haftanın 6 günü çift idman yaparak hazırlandık olmadı, nasip değilmiş ama gelecek yıl altın madalyayı almak." diye konuştu.

        Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Kesler, "Olimpiyatlarda hedefimiz yine altın madalya. Bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Orası olimpiyat, zirve. Onur, daha önce olimpiyat şampiyonu oldu. Sıkletini değiştirdi, bizim için biraz zor olacak ama imkansız değil. İnşallah olimpiyat madalyasını Sakarya'ya getireceğiz. Türk bayrağının göndere çekilmesi, zaten birinci hedefimiz." diye konuştu.

        Kesler, haftanın 6 günü günlük 6 saati bulan antrenmanlar yaptıklarını anlatarak, "Bizde iyi güreşene 'Çok pehlivan adam.' derler. Onur da çok pehlivan birisi. Bu işi iyi yapıyor, yeteneği üst düzey. Çalışmasını da ona göre yapıyor. Bazı insanlara Allah veriyor, yetenekli oluyor. Kimisi de çalışarak oluyor. Onur'da ikisi de var. Onur bu yıl dünya ikincisi oldu ama seneye dünya şampiyonluğunu, ondan sonraki sene de olimpiyat şampiyonluğunu almaya en büyük aday." ifadelerini kullandı.

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