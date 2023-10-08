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        Yamaç paraşütüyle gökyüzünün tadını çıkardılar

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 235 rakımlı Kırantepe'ye gelen adrenalin severler, yamaç paraşütüyle uçuş keyfi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:25
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        Yamaç paraşütüyle gökyüzünün tadını çıkardılar
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 235 rakımlı Kırantepe'ye gelen adrenalin severler, yamaç paraşütüyle uçuş keyfi yaşadı.

        Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, yılın büyük bölümü uçuşa elverişli olması ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

        Hafta sonunu fırsat bilen adrenalin severler, deneyimli pilotlar gözetiminde Sakarya semalarında uçuş keyfi yaşadı.

        Fenomen Hava Sporları Kulübünün düzenlediği kurslarda teorik eğitim alan öğrenciler de burada pilotluğa ilk adımlarını atıyor.

        - "Sakarya'yı yamaç paraşütünde eğitim markası olan şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz"

        Kulübün kurucusu öğretmen pilot Abdullah Yıldız, AA muhabirine, yılda yaklaşık 100-150 arasında öğrenci yetiştirdiklerini belirterek, özellikle İstanbul'dan çok ciddi katılım olduğunu, her seviyede eğitimler verdiklerini anlattı.

        Kırantepe'nin eğitime çok uygun bir yer olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

        "İstanbul'a da yakınlığından kaynaklı potansiyeli çok ilerleyen ve büyüyen bir tepe. Sakarya halkı ilk başta geldiğimizde çok nadir bu sporla ilgileniyordu. Şu anda yaklaşık 100 kadar aktif pilotumuz var Sakarya'da. Hatta ticari tandem pilotlarımız var artık, bu bölgeye gelen misafirleri uçurabilecek profesyonelliğe sahipler. Sakarya'da her geçen gün bu spor ilerliyor. Amacımız, bu ivmeyi artırarak Sakarya'yı Türkiye'nin yamaç paraşütünde eğitim markası olan şehir haline getirmek."

        - "Uçmak çok farklı duygu"

        İngiltere'den yamaç paraşütü eğitimi almaya gelen Hamit Korkmaz da her uçuşun ayrı heyecan olduğunu dile getirerek, "Çok güvenli spor, herkesin yapmasını tavsiye ederim." dedi.

        Doktor Nuri Canseven ise mesai saatleri dışında haftada iki kez uçtuğunu belirterek, "Uçmak çok farklı duygu. Yani hayatta ona eş değer duygu yok. Her uçuşumda mutlaka çığlık atarım ama bu içeriden gelen, yapmacık olmayan bir çığlık." diye konuştu.

        Başka sporlar da denediğini ama yamaç paraşütünün çok farklı olduğunu anlatan Canseven, "Yamaç paraşütünde o ayaklarınızın yerden kesilme anı farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır." ifadesini kullandı.

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