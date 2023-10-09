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        Taraklı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:40
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        Taraklı'da traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Taraklı-Göynük kara yolunda Taraklı yönüne giden H.G. idaresindeki 54 LB 827 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden N.C. kontrolündeki traktöre çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü H.G, otomobille Taraklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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