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        Sakarya ve Kocaeli'de 416 aileye 30 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı

        Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), Sakarya ile Kocaeli'de orman köylülerine kredi ve hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:31
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        Sakarya ve Kocaeli'de 416 aileye 30 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı
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        Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), Sakarya ile Kocaeli'de orman köylülerine kredi ve hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

        Orman köylülerinin kırsal alanlarda kalkındırılması, yaşam kalitesi ve gelir seviyelerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ORKÖY, bu kapsamda Sakarya'da 255, Kocaeli'de 161 olmak üzere toplamda 416 aileye, 2023'te 30 milyon lira kredi ve hibe desteği verdi.

        Yüzde 20'si hibe, kalanı 2 yıl ertelemeli, faizsiz 7 yıla kadar geri ödemeli kredi şeklinde gerçekleşen destekler, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla orman köylülerine ulaştırıldı.

        ORKÖY kapsamında süt sığırcılığı, dış cephe mantolama, tomruk çekme vinci, motorlu testere ve traktör gibi çeşitli desteklerden yararlanan orman köylüleri, memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

        - "Projeden çok memnunum, çiftçilerin yüzünü güldürdü"

        Geyve Halidiye Mahallesi Muhtarı Halil Sünnü, AA muhabirine, 3 hane olarak ORKÖY süt sığırcılığı kredisi aldıklarını belirterek, "Hane başına iki simental cinsi gebe süt sığırı aldık. Orman Genel Müdürlüğümüze bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." dedi.

        Geyve Şerefiye Mahallesi Muhtarı Ali Avcı da projeden çok memnun olduğunu, mantolama yaptırdıktan sonra evinin gayet güzel ısındığını dile getirerek, desteklerin daha fazla genişletilmesinden yana olduklarını kaydetti.

        ORKÖY kredisi sayesinde traktör alan çiftçi Cemal Çogal da "Krediyi 7 senelik aldık. 500 bin lira verdiler. Yüzde 20 destekli, geriye 400 bin lira ödeyeceğiz. Bu şartlarda çok iyi proje, herkes alabilse keşke. Bu konuda bize yardımcı olan Orman Genel Müdürüne çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Süt sığırcılığı desteğinden yararlanan Mehmet Özdemir de "Aldığımız sığırlar günde 20-25 litre süt veriyor. Projeden çok memnunum, çiftçilerin yüzünü güldürdü." ifadesini kullandı.

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