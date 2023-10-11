Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince fiziki takip ve ihbarlar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin (31) Hendek ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi, av tüfeği ele geçirildi.

        Şüpheli E.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 9 ayrı kamera kaydından tespit edilen şüpheliler E.A. (43) ve T.O'nun (45) Sapanca ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 155 gram kubar esrar, 1 kök skunk maddesi, 1 sentetik uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği ve 2 cep telefonu bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "Şehircilik Ödülleri" sahiplerini buldu
        Sakarya'da "Şehircilik Ödülleri" sahiplerini buldu
        Sakarya, Karabük ve Zonguldak'tan 26 akademisyen "dünyanın en etkili bilim...
        Sakarya, Karabük ve Zonguldak'tan 26 akademisyen "dünyanın en etkili bilim...
        Akyazı ve Ferizli'de asfaltlanan sokaklar yeni görünümüne kavuşuyor
        Akyazı ve Ferizli'de asfaltlanan sokaklar yeni görünümüne kavuşuyor
        Sakarya ve Kocaeli'de 416 aileye 30 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı
        Sakarya ve Kocaeli'de 416 aileye 30 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği kuruldu
        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği kuruldu