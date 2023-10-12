SUBÜ akademisyenleri 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde ödüle layık görüldü

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim üyelerinin hazırladığı kitap, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde ödüle değer bulundu.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şura Salonu'nda gerçekleştirilen zirvenin ödül töreninde, SUBÜ öğretim üyeleri Dr. Aykut Yılmaz ve Dr. Tarık Yolcu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Özkaynar editörlüğünde hazırlanan "Tüketici Tipolojileri" kitabı, Tüketici Ödülleri'nde "Bilimsel Çalışma Ödülü" kazandı.

Akademisyenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Hendek MYO Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yolcu, ödüle layık görülen bir çalışmaya imza attıkları ve ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kitapta, çeşitli tüketici tipolojilerinin yanı sıra iş dünyası ve toplumsal yaşamdaki değişiklikler ve gelişmeler ışığında öne çıkan güncel ve yeni tüketici tipolojilerini incelediklerini aktaran Yolcu, "Tüketim olgusu, günümüz toplumsal yaşamının şekillenmesinde kritik öneme sahip. Kitabımızda ele aldığımız tüketici tipolojileri ve tüketim davranışları, tüketim olgusunu, insan yaşamındaki yerini anlamak ve anlatmakta sadece belli bir kısma projeksiyon tutuyor. O nedenle kitaptaki bölümler tüketim olgusunun günümüzdeki önemini anlatmada bizlere ipuçları sunuyor." ifadelerini kullandı.