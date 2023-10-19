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        Söğütlü'de Muhtarlar Günü kutlandı

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:22
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        Söğütlü'de Muhtarlar Günü kutlandı
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakır, tören kapsamında kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Çakır, muhtarlıkların devlet ile vatandaş arasında en büyük iletişim bağı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın başlarına bir olay geldiğinde ilk gittikleri kurum muhtarlıklardır." dedi.

        Törene, Kaymakam Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

        Kutlamalar, bir kafede düzenlenen kahvaltı programıyla devam etti. Burada konuşan Kaymakam Gün, muhtarların 24 saat görev başında olduğunu anlattı.

        Gün, vatandaşların iyi ve sıkıntılı zamanlarında ilk başvurdukları kişilerin muhtarlar olduğunu belirterek, "Bu, mahalle muhtarlarımızla son yaptığımız toplantımız olacaktır. Önümüzdeki günlerde yapılacak yerel seçimlerde kazanan arkadaşlarımızla devam edilecek. Aday olup tekrar kazanamayacak veya kendi istekleriyle bırakacak arkadaşlarımıza şimdiden sivil hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

        Başkan Özten ise "İnşallah önümüzdeki mart ayında yapılacak seçimlerden sonra hep birlikte çalışmaya devam ederiz. Tüm muhtar arkadaşlarımızın gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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