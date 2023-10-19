Sakarya'da peyzaj ve süs bitkileri sektöründeki gelişmeler panelde ele alındı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) "Eğitimden Üretime Peyzaj ve Süs Bitkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) "Eğitimden Üretime Peyzaj ve Süs Bitkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Plant Akademi tarafından Ziraat Fakültesi'nde yapılan panelde, peyzaj ve süs bitkileri sektöründeki gelişmeler ele alındı.

Plant Dergisi imtiyaz sahibi Remzi Adıyaman moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa Tarım ve Peyzaj Anonim Şirketi Genel Müdürü Semih Polat, İzmir Aliağa Belediyesi AliaKent Anonim Şirketi Genel Müdürü Yalçın Erduran ve Ada Plant Satış ve Pazarlama Müdürü Musa Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Programa ilgi gösteren Sapanca Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri, staj ve iş yeri uygulaması olanakları konusunda bilgi edindi.

Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ve akademisyenlerin de katıldığı program sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.