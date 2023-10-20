Sakarya ve çevre illerde Filistin'e destek gösterileri yapıldı Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

Sakarya'da cuma namazı sonrası kalabalık bir grup, Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, tüm insanlığın, Filistin meselesine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Karslı, yeryüzünde tesis edilecek adaletin, önce insanların iç dünyasında sağlanması gerektiğini dile getirdi.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından gıyabi cenaze namazının kıldırılmasının ardından Filistinliler için dua edildi.

Namaza siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

- Bolu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Üniversitenin Gölköy Yerleşkesi'nde bulunan Ali Ericek Camisi'nde cuma namazını kılan öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

İsrail'in saldırılarını sloganlar atarak protesto eden öğrenciler, daha sonra yürüyüşe geçti. Kampüs içinde yapılan yürüyüş, Aktivite Merkezi önünde sona erdi.

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından dua ettikten sonra dağıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 250'den fazla STK, oda ve sendikanın katılımıyla "Kocaeli Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

Fevziye Camisi'nin önünde toplanan grup, sloganlar atarak Anıtpark'a kadar yürüdü.

Programda Kur'an- Kerim okunmasının ardından grup adına basın açıklamasını Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği Dönem Sözcüsü Muhammet Hanefi Akbulut okudu.

Akbulut, bugün insanlık tarihinde eşine nadir rastlanan bir vahşeti kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in masumların canına kıydığına işaret eden Akbulut, "Bugün bütün insanlığı bu katliama karşı durmaya, ses çıkarmaya davet ediyoruz. Tarih boyu utançla hatırlanacak bu katliam için bütün insanlığın vicdanına sesleniyoruz: Masumların hasta, yaralı, yaşlı, kadın, çocuk demeden vahşice katledildiği bu soykırıma hep birlikte 'Dur' diyelim. Çözüm bu vahşetin bir an evvel durdurulması, bağımsız Filistin devletinin kurulması." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gebze ilçesinde Tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından Gebze Sivil Dayanışma Platformunca, Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda Filistin'e destek programı düzenlendi.

Platform adına İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Resul Kotan, Gebze Belediyeler Birliği adına da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşma yaptı.

- Düzce

Düzce'de Merkez Büyük Camisi'nin önünde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan grup, İsrail'in saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Kur'an-ı Kerim okunan programda katılımcılar, sık sık tekbir getirdi, Filistinliler için dua etti.