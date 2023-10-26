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        CHP Genel Başkan adayı Özel'den "değişim" vurgusu:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin artık tepki siyasetiyle yetinmeyeceğini belirterek, "Cesaret büyüyor, umut büyüyor, inanç büyüyor, kararlılık büyüyor. Delegelerin değişime olan inancı büyüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:08
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        CHP Genel Başkan adayı Özel'den "değişim" vurgusu:
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin artık tepki siyasetiyle yetinmeyeceğini belirterek, "Cesaret büyüyor, umut büyüyor, inanç büyüyor, kararlılık büyüyor. Delegelerin değişime olan inancı büyüyor." dedi.

        CHP Sakarya İl Başkanlığı binası önünde partililere hitap eden Özel, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin vefatıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

        Sakarya İl Başkanlığına seçilen Oğuz Can Curoğlu ve ekibini tebrik eden Özel, değişimin, inanarak, mücadele ederek; bir daha muhalefet olmak istemeyen, örgütünden güç alanlarla gerçekleşeceğini anlattı.

        Özel, genel başkan seçilmesi halinde, "ilk gün, genel merkeze nereden geldiği belli olmayan" danışmanların katını boşaltacağını, burayı diğer illerden gelen partililere tahsis edeceğini belirterek, "Sağcı, kerameti kendinden menkul danışmanlara değil örgüte yanaşacağız." diye konuştu.

        - "Ecevit'in emekçiden yana tutunduğu tavırdan feyz alıyoruz"

        CHP'nin, Türkiye'de 1970'lerde başardığını yeniden başarması gerektiğine inandıklarını söyleyen Özel, Bülent Ecevit'in genç, dinamik kadrolarından güç alan, kadrolarına güç veren, emekçiden yana tutunduğu tavırdan feyz aldıklarını vurguladı.

        Özel, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde CHP'nin dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip Türkiye'nin gündemine taşıması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

        "1970'lerde CHP nasıl emek dostu siyasetiyle başarıdan başarıya koştuysa, Türkiye'de sola, sosyal demokrat partiye olan ihtiyacı, AK Partili'nin, MHP'linin, İYİ Partili'nin, HDP'linin yoksuluna, işsizine, güvencesizine dokunarak ve siyaseti soldan özgüvenle kurarak, sokağı, fabrikaları örgütleyerek, köylerde çalışarak ve yeni genç seçmene genç kadrolarıyla hitap ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük sıçrama yapacağına yürekten inanıyoruz. Ben bunu damarlarımda hissediyorum. Bu başarıyı hissediyorum."

        Kurultayda delegelerden alınan oylarla Türkiye siyaset tarihinde akışı bir kez daha değiştireceklerini ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha ana oyun kurucu olacaktır. Birilerinin siyasetine tepki siyasetiyle yetinmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Önce CHP'yi sonra iktidarı değiştireceğiz"

        Özel, parti delegelerinin, "sokağın sesine" kulak vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Şah damarında parti ve Atatürk sevgisi atan delegemiz kulağına kimin ne fısıldadığına bakmaz, kulağınla duyduğuna bakar." dedi.

        Her geçen gün değişime destek veren delegelerin kar topu gibi büyüdüğünü aktaran Özel, şunları kaydetti:

        "Cesaret büyüyor, umut büyüyor, inanç büyüyor, kararlılık büyüyor. Delegelerin değişime olan inancı büyüyor. Hala endişesi olan varsa, memleketindeki insanlarla, aklına ve vicdanına güvendikleriyle konuşsun. Sorsun, değişim olmalı mı olmamalı mı? Ben aklına ve vicdanına başvurduğu tüm sevdiklerinin kendisine doğruyu söyleyeceğine, bu doğrunun Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ülkemizi de en doğru yere götüreceğine inanıyorum. Önce CHP'yi değiştireceğiz sonra başımızdaki iktidarı değiştireceğiz."

        Özel, değişim sonrası genç kadrolarla hep birlikte çok çalışacaklarını ve başaracaklarını, Atatürk'ün partisini iktidar yapacaklarını sözlerine ekledi.

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