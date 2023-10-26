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        Sakarya'da doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir iş yerinde doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:37
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        Sakarya'da doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir iş yerinde doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Konuralp Mahallesi'ndeki bir simit fırınında doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. ekipleri sevk edildi.

        Patlamada iş yerinde çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.

        Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Patlama nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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