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        Sakarya'da anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları Türk bayrakları sergilendi

        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı 100 Türk bayrağı, okul bahçesinde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:00
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        Sakarya'da anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları Türk bayrakları sergilendi
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        Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı 100 Türk bayrağı, okul bahçesinde sergilendi.

        Serdivan Çevre Dostu Anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerinin desteğiyle geri dönüşüm malzemelerinden 100 Türk bayrağı hazırladı.

        Okul bahçesinde öğrencilerin ve velilerin izlenimine sunulan serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, minik öğrenciler ve veliler katıldı.

        Sergiyi davetlilerle gezen Dere, yurt genelinde olduğu gibi Serdivan'da da Cumhuriyet'in 100. yılının çeşitli etkinliklerle bayram havasında kutlandığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

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