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        Ferizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:44
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        Ferizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

        Kaymakam Hasan Balcı'nın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan programa, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Jandarma Komutanı Serdar Koç, Emniyet Amiri Yusuf Abay ve daire müdürleri ile siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi bahçesinde devem eden etkinlikte öğrenciler şiir dinletisi ve halk oyunları gösterileri sundu.

        Kaymam Balcı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yılını hep birlikte kutladıklarını belirterek, etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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