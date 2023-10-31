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        Sakarya'da "Ya Gazze Düşerse" konferansı düzenlendi

        İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Şubesince "Ya Gazze Düşerse" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:17 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:19
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        Sakarya'da "Ya Gazze Düşerse" konferansı düzenlendi
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        İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Şubesince "Ya Gazze Düşerse" konferansı gerçekleştirildi.

        Necip Fazıl Kısakürek Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'ndaki konferansa katılan gazeteci yazar Bülent Deniz, Gazze ve İsrail arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Filistin'deki kutsal topraklara düzenlenen saldırılara değinen, Haçlılar'dan İsrail'e kadar tarihin birçok dönemlerinde farklı birliklerin Gazze’yi kuşattığını ancak hiçbirinin işgal edemediğini anlatan Deniz, "9 Aralık 1917'de Osmanlının zevale uğramasıyla bırakmak zorunda kaldığımız, Gazze ve Kudüs-ü Şerif bugün 106 yıl sonra bir kez daha büyük bir kırılmayla, işgalle, saldırı ve kuşatmayla karşı karşıya. Küresel emperyalistler o gün planlarının ilk aşamasını gerçekleştirdiler ve 106 yıl sonra bir kez daha gelerek 2. aşama için harekete geçtiler." ifadesini kullandı.

        Gazze'nin Müslümanlar için öneminden bahseden Deniz, "Gazze düşerse, Kudüs düşer, Kudüs düşerse Mekk,e Medine düşer, Mekke Medine düşerse İstanbul düşer." değerlendirmesinde bulundu.

        İlim Yayma Cemiyeti Sakarya Şube Başkanı Yılmaz Çiğdem de Gazze'de yaşanan katliamı ve İsrail'in yaptığı saldırıların perde arkasını öğrenmenin önemini vurguladı.

        Çiğdem, Gazze'deki sivil ve masumların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, destek vermenin insani görev olduğunu kaydetti.

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