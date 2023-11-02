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        Hendek'te kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın küçük çapta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:54
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        Hendek'te kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın küçük çapta hasara neden oldu.

        Dereboğazı Mahallesi'nde Z.G'ye ait kereste atölyesinin talaş bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

        Yangında küçük çapta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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