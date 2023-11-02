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        Sakarya'da kanser hastaları doktorlarla buluştu

        Sakarya'da kanser tedavisi gören hastalar, doktorlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:32
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        Sakarya'da kanser hastaları doktorlarla buluştu
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        Sakarya'da kanser tedavisi gören hastalar, doktorlarla bir araya geldi.

        Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği'nin (KANSERDER), VEFA Derneği'nin desteğiyle, Adapazarı ilçesindeki bir restoranda hasta doktor buluşmasının 9'ncusu gerçekleştirildi.

        Programa katılan Sakarya Eğitim Araştırma Onkoloji Bölümü'nde doktor İrem Uğurlu, hastaları tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirdi.

        Uğurlu, hastalıkta erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek, hastalığın tespit edilmesinin ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Hastalara yönelik psikolojik ve terapi tedavi süreçlerine değinen Uğurlu, "Hastaya, 'şu yemeği yemek çok iyi gelir', 'şunu asla yapma ya da üzülme', 'üzüntü kansere en kötü gelen şeydir' gibi öğütler vermekten kaçının. Bu öğütler hastada 'yeteri kadar iyi değilim' duygusunu perçinler ve işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

        KANSERDER Derneği Başkanı Nihal Akar da organizasyonu hastaların merak ettiği sorulara, cevap bulmaları için düzenlediklerini belirtti.

        Toplantıları iki grup halinde yaptıklarını aktaran Akar, "Hastalarımızın doktorlarla buluşmasının ne kadar faydalı ve ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördük. Ben inanıyorum ki; bu toplantımızda hastalarımız için faydalı geçti ve bundan sonra da bunun gibi toplantıları sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Akar, hastalar için tedavi sürecinde moral ve beslenmenin öneminden bahsetti.

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