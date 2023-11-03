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        Sakarya'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:06
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        Sakarya'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu
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        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

        Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki inşaatta hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Yunus B'ye (22) ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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