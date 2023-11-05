Sakarya'da YADEM kurslarına kayıtlar yarın başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'nin (YADEM) yeni dönem kurslarına kayıtlar 6-10 Kasım'da yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşlıların her daim yanında olan YADEM, onların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak adına çalışmalar yaparak önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Yaşlıları sosyal hayata katarak hem birlikte vakit geçirmelerini hem de yeni şeyler öğrenmelerini sağlayacak olan Kur'an-ı Kerim, filografi, resim ve ahşap boyama kurslarına başvurular yarın başlıyor.

YADEM'e yüz yüze yapılacak başvurular, 10 Kasım'da sona erecek.